Шестаков Пётр Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1939
Дата смерти15.01.2017
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1939
Отец: Шестаков Иосиф
Мать: Шестакова Мария
Рождение ребёнка
12.06.1965
Дочь: Шестакова Лариса Петровна
Мать ребёнка: Шестакова Тамара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Оксана Петровна
Мать ребёнка: Шестакова Тамара Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шестакова Тамара Петровна
Смерть
15.01.2017