Шестаков Пётр Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Пётр Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1939

Дата смерти

15.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1939

Отец: Шестаков Иосиф

Мать: Шестакова Мария

Рождение ребёнка
12.06.1965

Дочь: Шестакова Лариса Петровна

Мать ребёнка: Шестакова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Оксана Петровна

Мать ребёнка: Шестакова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Сергей Петрович

Мать ребёнка: Шестакова Тамара Петровна

Смерть
15.01.2017
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