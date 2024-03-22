Ленковъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛенковъ Алексей

Ленковъ Алексей

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.05.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1867

Отец: Ленковъ Степанъ

Мать: Ленкова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1893

Сын: Ленковъ Федоръ

Мать ребёнка: Ленкова Федосья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1895

Сын: Ленковъ Александръ

Мать ребёнка: Ленкова Федосья Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1899

Жена: Ленкова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1901

Сын: Ленковъ Спиридонъ

Мать ребёнка: Ленкова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1903

Сын: Ленковъ Николай

Мать ребёнка: Ленкова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1906

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Ленкова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1908

Дочь: Ленкова Татьяна

Мать ребёнка: Ленкова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1910

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Ленкова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1912

Сын: Ленковъ Константинъ

Мать ребёнка: Ленкова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1914

Дочь: Ленкова Анастасия

Мать ребёнка: Ленкова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1916

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Ленкова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ленкова Агриппина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ленкова Федосья Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close