Ленковъ Алексей
Место рождения
Дата рождения19.05.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1867
Отец: Ленковъ Степанъ
Мать: Ленкова Марфа
Рождение ребёнка
06.07.1893
Сын: Ленковъ Федоръ
Мать ребёнка: Ленкова Федосья Иванова
Рождение ребёнка
24.01.1895
Сын: Ленковъ Александръ
Мать ребёнка: Ленкова Федосья Иванова
Бракосочетание
05.02.1899
Жена: Ленкова Агриппина
Рождение ребёнка
09.12.1901
Сын: Ленковъ Спиридонъ
Мать ребёнка: Ленкова Агриппина
Рождение ребёнка
04.12.1903
Сын: Ленковъ Николай
Мать ребёнка: Ленкова Агриппина
Рождение ребёнка
19.01.1906
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Ленкова Агриппина
Рождение ребёнка
05.01.1908
Дочь: Ленкова Татьяна
Мать ребёнка: Ленкова Агриппина
Рождение ребёнка
11.02.1910
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Ленкова Агриппина
Рождение ребёнка
18.05.1912
Сын: Ленковъ Константинъ
Мать ребёнка: Ленкова Агриппина
Рождение ребёнка
28.10.1914
Дочь: Ленкова Анастасия
Мать ребёнка: Ленкова Агриппина
Рождение ребёнка
14.09.1916
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Ленкова Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ленкова Агриппина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ленкова Федосья Иванова