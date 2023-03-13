Ленкова (Ерышева) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленкова (Ерышева) Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Ерышевъ Иванъ

Мать: Ерышева Мария

Бракосочетание
05.02.1899

Муж: Ленковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1901

Сын: Ленковъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Ленковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1903

Сын: Ленковъ Николай

Отец ребёнка: Ленковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1906

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Ленковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1908

Дочь: Ленкова Татьяна

Отец ребёнка: Ленковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1910

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Ленковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1912

Сын: Ленковъ Константинъ

Отец ребёнка: Ленковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1914

Дочь: Ленкова Анастасия

Отец ребёнка: Ленковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1916

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Ленковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Ленковъ Алексей

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