Ленкова (Ерышева) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Ерышевъ Иванъ
Мать: Ерышева Мария
Бракосочетание
05.02.1899
Муж: Ленковъ Алексей
Рождение ребёнка
09.12.1901
Сын: Ленковъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Ленковъ Алексей
Рождение ребёнка
04.12.1903
Сын: Ленковъ Николай
Отец ребёнка: Ленковъ Алексей
Рождение ребёнка
19.01.1906
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Ленковъ Алексей
Рождение ребёнка
05.01.1908
Дочь: Ленкова Татьяна
Отец ребёнка: Ленковъ Алексей
Рождение ребёнка
11.02.1910
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Ленковъ Алексей
Рождение ребёнка
18.05.1912
Сын: Ленковъ Константинъ
Отец ребёнка: Ленковъ Алексей
Рождение ребёнка
28.10.1914
Дочь: Ленкова Анастасия
Отец ребёнка: Ленковъ Алексей
Рождение ребёнка
14.09.1916
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Ленковъ Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ленковъ Алексей