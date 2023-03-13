Ленкова Федосья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти03.01.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1893
Сын: Ленковъ Федоръ
Отец ребёнка: Ленковъ Алексей
Рождение ребёнка
24.01.1895
Сын: Ленковъ Александръ
Отец ребёнка: Ленковъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ленковъ Алексей
Смерть
03.01.1896
Причина смерти: отъ родовъ