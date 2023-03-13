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Ленкова Федосья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

03.01.1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1893

Сын: Ленковъ Федоръ

Отец ребёнка: Ленковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1895

Сын: Ленковъ Александръ

Отец ребёнка: Ленковъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленковъ Алексей

Смерть
03.01.1896
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ родовъ
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