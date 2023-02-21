Ходырев Прохор Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1871 ст.
Рождение ребёнка
11.12.1894 ст.
Сын: Ходырев Даниил Прохорович
Мать ребёнка: Ходырева Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1901 ст.
Дочь: Евдокия Прохоровна
Мать ребёнка: Ходырева Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Клавдия Прохоровна
Мать ребёнка: Ходырева Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
06.07.1907 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Ульяна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходырева Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Прохоровна
Мать ребёнка: Ходырева Ульяна Петровна
Смерть
Неизвестно