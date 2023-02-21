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Ходырев Прохор Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1871 ст.

Отец: Ходырев Кондрат Ермолаевич

Мать: Ходырева Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
11.12.1894 ст.

Сын: Ходырев Даниил Прохорович

Мать ребёнка: Ходырева Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1901 ст.

Дочь: Евдокия Прохоровна

Мать ребёнка: Ходырева Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1903 ст.

Дочь: Клавдия Прохоровна

Мать ребёнка: Ходырева Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
06.07.1907 ст.

Сын: Ходырев Петр Прохорович

Мать ребёнка: Ходырева Ульяна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Прохоровна

Мать ребёнка: Ходырева Ульяна Петровна

Смерть
Неизвестно
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