Ходырева Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1860 ст.
Сын: Ходырев Александр Кондратьевич
Отец ребёнка: Ходырев Кондрат Ермолаевич
Рождение ребёнка
07.12.1869 ст.
Сын: Ходырев Павел Кондратьевич
Отец ребёнка: Ходырев Кондрат Ермолаевич
Рождение ребёнка
21.07.1871 ст.
Сын: Ходырев Прохор Кондратьевич
Отец ребёнка: Ходырев Кондрат Ермолаевич
Рождение ребёнка
19.05.1878 ст.
Сын: Ходырев Констанин Кондратьевич
Отец ребёнка: Ходырев Кондрат Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917