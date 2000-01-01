Ходырева Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Пелагея Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1860 ст.

Сын: Ходырев Александр Кондратьевич

Отец ребёнка: Ходырев Кондрат Ермолаевич

Рождение ребёнка
07.12.1869 ст.

Сын: Ходырев Павел Кондратьевич

Отец ребёнка: Ходырев Кондрат Ермолаевич

Рождение ребёнка
21.07.1871 ст.

Сын: Ходырев Прохор Кондратьевич

Отец ребёнка: Ходырев Кондрат Ермолаевич

Рождение ребёнка
19.05.1878 ст.

Сын: Ходырев Констанин Кондратьевич

Отец ребёнка: Ходырев Кондрат Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Кондрат Ермолаевич

Смерть
После 1917
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