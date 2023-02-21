Ходырева Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.1894 ст.
Сын: Ходырев Даниил Прохорович
Отец ребёнка: Ходырев Прохор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1901 ст.
Дочь: Евдокия Прохоровна
Отец ребёнка: Ходырев Прохор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1903 ст.
Дочь: Клавдия Прохоровна
Отец ребёнка: Ходырев Прохор Кондратьевич
Рождение ребёнка
06.07.1907 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Прохор Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Прохоровна
Отец ребёнка: Ходырев Прохор Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно