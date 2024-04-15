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Коноваленко Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1790 и 1793

Дата смерти

15.01.1870 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1790 и 1793

Отец: Коноваленко Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Коноваленко Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1823 и 1832

Сын: Коноваленко Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Коноваленко Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Коноваленко Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Коноваленко Роман Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноваленко Елизавта Авраамовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
15.01.1870 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от старости | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NB-7?i=307&cc=3511744
Похороны
17.01.1870 ст.
на приходском кладбище (Хотень)
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