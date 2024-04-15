Коноваленко Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1790 и 1793
Дата смерти15.01.1870 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1790 и 1793
Отец: Коноваленко Степан
Рождение ребёнка
1819
Сын: Коноваленко Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1832
Сын: Коноваленко Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Коноваленко Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Коноваленко Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Коноваленко Роман Дмитриевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1870 ст.
Причина смерти: от старости | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NB-7?i=307&cc=3511744
Похороны
17.01.1870 ст.
на приходском кладбище (Хотень)