Коноваленко Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1823 и 1832
Дата смерти27.08.1882 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1832
Отец: Коноваленко Дмитрий Степанович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1859
Сын: Коноваленко Семен Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1864 ст.
Сын: Коноваленко Иван Иванович
Мать ребёнка: Коноваленко Евдокия Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBF-3?i=762&cc=3511744
Рождение ребёнка
09.12.1867 ст.
Дочь: Котенко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Коноваленко Евдокия Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7M7-C?i=559&cc=3511744
Рождение ребёнка
13.12.1872 ст.
Дочь: Денисенко Юлиания Ивановна
Мать ребёнка: Коноваленко Евдокия Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FC-W?i=510&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.08.1882 ст.
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
29.08.1882 ст.
на отведенном кладбище