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Коноваленко Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1823 и 1832

Дата смерти

27.08.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1823 и 1832

Отец: Коноваленко Дмитрий Степанович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
1859

Сын: Коноваленко Семен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1864 ст.

Сын: Коноваленко Иван Иванович

Мать ребёнка: Коноваленко Евдокия Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBF-3?i=762&cc=3511744
Рождение ребёнка
09.12.1867 ст.

Дочь: Котенко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Коноваленко Евдокия Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7M7-C?i=559&cc=3511744
Рождение ребёнка
13.12.1872 ст.

Дочь: Денисенко Юлиания Ивановна

Мать ребёнка: Коноваленко Евдокия Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FC-W?i=510&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноваленко Марфа Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноваленко Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
27.08.1882 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от воспаления легких
Похороны
29.08.1882 ст.
на отведенном кладбище
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