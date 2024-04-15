Коноваленко Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноваленко Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

25.08.1880 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1823 и 1832 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Коноваленко Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Смерть
25.08.1880 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: скоропостижно | задавлен обрушившимся (неразборчиво) во известковом заводе.По отношению пристава 2 ст Г. Кутетова (?) за №6284 от 27.08.1880
Похороны
29.08.1880 ст.
на общественном кладбище
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