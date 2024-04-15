Коноваленко Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти25.08.1880 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Коноваленко Иван Дмитриевич
Смерть
25.08.1880 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: скоропостижно | задавлен обрушившимся (неразборчиво) во известковом заводе.По отношению пристава 2 ст Г. Кутетова (?) за №6284 от 27.08.1880
Похороны
29.08.1880 ст.
на общественном кладбище