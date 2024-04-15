Коноваленко Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Коноваленко Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1846
Сын: Коноваленко Емельян Петрович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анастасия Петровна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно