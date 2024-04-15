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Коноваленко Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

10.11.1900 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1790 и 1793 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Коноваленко Дмитрий Степанович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
10.11.1900 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9H8-R?i=405&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
12.11.1900 ст.
на кладбище д. Кровной
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