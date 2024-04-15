Коноваленко Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти10.11.1900 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Коноваленко Дмитрий Степанович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.11.1900 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9H8-R?i=405&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
12.11.1900 ст.
на кладбище д. Кровной