Страхов Роман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страхов Роман Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Страхов Михаил Матвеевич

Мать: Страхова Юстиния Самойловна

Рождение ребёнка
19.01.1896 ст.

Сын: Страхов Федор Романович

Мать ребёнка: Страхова Евдокия Федоровна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.05.1897 ст.

Дочь: Феодосия Романовна

Мать ребёнка: Страхова Евдокия Федоровна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
11.07.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Самсон Рудаков
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Страхова Евдокия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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