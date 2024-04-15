Страхов Роман Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
19.01.1896 ст.
Мать ребёнка: Страхова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
22.05.1897 ст.
Дочь: Феодосия Романовна
Мать ребёнка: Страхова Евдокия Федоровна
Восприемник
11.07.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Самсон Рудаков
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно