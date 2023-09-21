Страхова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1896 ст.
Отец ребёнка: Страхов Роман Михайлович
Рождение ребёнка
22.05.1897 ст.
Дочь: Феодосия Романовна
Отец ребёнка: Страхов Роман Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно