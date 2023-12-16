Малюгина Марфа Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюгина Марфа Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Малюгин Леонтий Федорович

Отец ребёнка: Малюгин Федор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Малюгин Борис Федорович

Отец ребёнка: Малюгин Федор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Малюгин Федор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Катерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Малюгин Федор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Авдотья Фёдоровна

Отец ребёнка: Малюгин Федор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Малюгин Иван Федорович

Отец ребёнка: Малюгин Федор Лаврентьевич

Место жительства
01.07.1858 ст.
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
семья № 60 по ревизии 1858 г. (крестьяне)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малюгин Федор Лаврентьевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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