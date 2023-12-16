Малюгина Марфа Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Малюгин Леонтий Федорович
Отец ребёнка: Малюгин Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Малюгин Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Малюгин Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Катерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Малюгин Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Авдотья Фёдоровна
Отец ребёнка: Малюгин Федор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Малюгин Федор Лаврентьевич
Место жительства
01.07.1858 ст.
семья № 60 по ревизии 1858 г. (крестьяне)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно