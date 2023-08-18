Страхова Юстиния Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти26.01.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Страхов Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Страхов Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Федосья Михайловна
Отец ребёнка: Страхов Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Страхов Гаврило Михайлович
Отец ребёнка: Страхов Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Страхов Михаил Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.01.1896 ст.
Причина смерти: от старости