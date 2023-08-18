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Страхова Юстиния Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

26.01.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Страхов Роман Михайлович

Отец ребёнка: Страхов Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Страхов Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Федосья Михайловна

Отец ребёнка: Страхов Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Страхов Гаврило Михайлович

Отец ребёнка: Страхов Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Страхов Михаил Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страхов Михаил Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
26.01.1896 ст.
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от старости