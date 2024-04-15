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Страхов Михаил Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

До 1896

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Страхов Матвей Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Страхов Роман Михайлович

Мать ребёнка: Страхова Юстиния Самойловна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Страхова Юстиния Самойловна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Страхова Юстиния Самойловна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Страхов Гаврило Михайлович

Мать ребёнка: Страхова Юстиния Самойловна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Страхова Юстиния Самойловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Страхова Юстиния Самойловна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1896
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