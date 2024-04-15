Страхов Михаил Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиДо 1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Страхов Матвей Гаврилович
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Страхова Юстиния Самойловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Страхова Юстиния Самойловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Страхова Юстиния Самойловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Страхов Гаврило Михайлович
Мать ребёнка: Страхова Юстиния Самойловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Страхова Юстиния Самойловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1896