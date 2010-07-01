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Илларионов Алексей Федорович

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Место рождения

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.01.1927

Дата смерти

01.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1927

Отец: Илларионов Федор Илларионович

Мать: Чикризова Анастасия Алексеевна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илларионова Мария Степановна

Рождение ребёнка
24.09.1955

Дочь: Белогурова (Илларионова) Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Илларионова Мария Степановна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1965

Сын: Илларионов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Илларионова Мария Степановна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
01.07.2010
Самара, Самара, Самарская область

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