Илларионов Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения21.01.1927
Дата смерти01.07.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1955
Дочь: Белогурова (Илларионова) Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Илларионова Мария Степановна
Рождение ребёнка
26.06.1965
Сын: Илларионов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Илларионова Мария Степановна
Смерть
01.07.2010