Илларионова Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения14.08.1930
Дата смерти14.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1955
Дочь: Белогурова (Илларионова) Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Илларионов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
26.06.1965
Сын: Илларионов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Илларионов Алексей Федорович
Смерть
14.07.2014