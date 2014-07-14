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Илларионова Мария Степановна

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Место рождения

Кротково, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.08.1930

Дата смерти

14.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1930

Отец: Слепнев Степан Иофанович ( Айфалович)

Мать: Слепнева (Климанова) Наталья Степановна

Кротково, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
24.09.1955

Дочь: Белогурова (Илларионова) Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Илларионов Алексей Федорович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1965

Сын: Илларионов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Илларионов Алексей Федорович

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
14.07.2014
Самара, Самара, Самарская область

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