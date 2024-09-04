Кривошеев Матвей Иванов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривошеев Матвей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривошеев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривошеева Марья Матвеева

Мать ребёнка: Мария Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Константинова

Рождение ребёнка
15.05.1890

Дочь: Кривошеева Александра Матвеева

Мать ребёнка: Мария Константинова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.10.1892

Дочь: Кривошеева Анна Матвеева

Мать ребёнка: Мария Константинова

Рождение ребёнка
29.10.1893

Сын: Кривошеев Василий Матвеев

Мать ребёнка: Мария Константинова

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.07.1895

Сын: Кривошеев Иван Матвеев

Мать ребёнка: Мария Константинова

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кривошеева Анна Матвеева

Мать ребёнка: Мария Константинова

Смерть
Неизвестно

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