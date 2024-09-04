Кривошеев Матвей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривошеев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривошеева Марья Матвеева
Мать ребёнка: Мария Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Константинова
Рождение ребёнка
15.05.1890
Дочь: Кривошеева Александра Матвеева
Мать ребёнка: Мария Константинова
Рождение ребёнка
17.10.1892
Дочь: Кривошеева Анна Матвеева
Мать ребёнка: Мария Константинова
Рождение ребёнка
29.10.1893
Сын: Кривошеев Василий Матвеев
Мать ребёнка: Мария Константинова
Рождение ребёнка
15.07.1895
Мать ребёнка: Мария Константинова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кривошеева Анна Матвеева
Мать ребёнка: Мария Константинова
Смерть
Неизвестно