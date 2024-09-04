Мария Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривошеева Марья Матвеева
Отец ребёнка: Кривошеев Матвей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1890
Дочь: Кривошеева Александра Матвеева
Отец ребёнка: Кривошеев Матвей Иванов
Рождение ребёнка
17.10.1892
Дочь: Кривошеева Анна Матвеева
Отец ребёнка: Кривошеев Матвей Иванов
Рождение ребёнка
29.10.1893
Сын: Кривошеев Василий Матвеев
Отец ребёнка: Кривошеев Матвей Иванов
Рождение ребёнка
15.07.1895
Отец ребёнка: Кривошеев Матвей Иванов
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кривошеева Анна Матвеева
Отец ребёнка: Кривошеев Матвей Иванов
Смерть
Неизвестно