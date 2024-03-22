Данилов Владимир Гаврилович
Место рождения
Дата рождения16.06.1917
Дата смерти01.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1917
Военная служба
01.03.1942
Ронга, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Воинское звание: рядовой
Рождение ребёнка
1942
Сын: Данилов Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Анастасия Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Михайловна
Смерть
01.05.1942
Причина смерти: Пропал без вести