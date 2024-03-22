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Данилов Владимир Гаврилович

Место рождения

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

16.06.1917

Дата смерти

01.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1917

Отец: Данилов Гаврил Данилович

Мать: Данилова Мавра Алексеевна

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Военная служба
01.03.1942
Ронга, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Воинское звание: рядовой
Рождение ребёнка
1942

Сын: Данилов Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Анастасия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Михайловна

Смерть
01.05.1942
Причина смерти: Пропал без вести
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