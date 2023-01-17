(Данилова (Алексеева)) Мавра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Данилова (Алексеева)) Мавра Алексеевна

(Данилова (Алексеева)) Мавра Алексеевна

avatar

Место рождения

Норепсола, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1891

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Стефанов Алексей Стефанович

Мать: ?

Норепсола, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
10.07.1913

Муж: Данилов Гаврил Данилович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Поручители по жениху: деревня Изишурга Егор Иванов и Дмитрий Пертов по невесте: деревня Изишурга Федор Стефанов Себеусад Мушерани Егор Григорьев
Рождение ребёнка
06.10.1914

Сын: Данилов Иоанн Гаврилович

Отец ребёнка: Данилов Гаврил Данилович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
16.06.1917

Сын: Данилов Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Данилов Гаврил Данилович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.01.1920

Дочь: Данилова Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Данилов Гаврил Данилович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
12.01.1926

Сын: Гаврилов (данилов) Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Данилов Гаврил Данилович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
30.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Гаврил Данилович

Кумужъял, Моркинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка-колхозница
Смерть
1940
Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: Болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close