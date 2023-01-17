(Данилова (Алексеева)) Мавра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти1940
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Стефанов Алексей Стефанович
Мать: ?
Бракосочетание
10.07.1913
Поручители по жениху: деревня Изишурга Егор Иванов и Дмитрий Пертов по невесте: деревня Изишурга Федор Стефанов Себеусад Мушерани Егор Григорьев
Рождение ребёнка
06.10.1914
Отец ребёнка: Данилов Гаврил Данилович
Рождение ребёнка
16.06.1917
Сын: Данилов Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Данилов Гаврил Данилович
Рождение ребёнка
14.01.1920
Дочь: Данилова Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Данилов Гаврил Данилович
Рождение ребёнка
12.01.1926
Сын: Гаврилов (данилов) Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Данилов Гаврил Данилович
Рождение ребёнка
30.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Гаврил Данилович
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка-колхозница
Смерть
1940
Чевернур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Причина смерти: Болезнь