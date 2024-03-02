Максим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Василий Дмитриевич
Мать: Анна Титовна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Васечкина Анна Максимовна
Мать ребёнка: Авдотья Казьминична
Рождение ребёнка
1775
Сын: Васечкин Андрей Максимович
Мать ребёнка: Авдотья Казьминична
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Авдотья Казьминична
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Авдотья Казьминична
Рождение ребёнка
1791
Сын: Васечкин Никифор Максимович
Мать ребёнка: Авдотья Казьминична
Рождение ребёнка
1792
Сын: Васечкин Алексей Максимович
Мать ребёнка: Авдотья Казьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Казьминична
Смерть
Неизвестно