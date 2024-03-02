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Максим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Василий Дмитриевич

Мать: Анна Титовна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Васечкина Анна Максимовна

Мать ребёнка: Авдотья Казьминична

Рождение ребёнка
1775

Сын: Васечкин Андрей Максимович

Мать ребёнка: Авдотья Казьминична

Рождение ребёнка
1778

Сын: Васечкин Фрол Максимович

Мать ребёнка: Авдотья Казьминична

Рождение ребёнка
1786

Сын: Васечкин Иван Максимович

Мать ребёнка: Авдотья Казьминична

Рождение ребёнка
1791

Сын: Васечкин Никифор Максимович

Мать ребёнка: Авдотья Казьминична

Рождение ребёнка
1792

Сын: Васечкин Алексей Максимович

Мать ребёнка: Авдотья Казьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Казьминична

Смерть
Неизвестно
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