Авдотья Казьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Васечкина Анна Максимовна
Отец ребёнка: Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Васечкин Андрей Максимович
Отец ребёнка: Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Васечкин Никифор Максимович
Отец ребёнка: Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Васечкин Алексей Максимович
Отец ребёнка: Максим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Васильевич
Смерть
Неизвестно