Авдотья Казьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Казьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Васечкина Анна Максимовна

Отец ребёнка: Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Васечкин Андрей Максимович

Отец ребёнка: Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Васечкин Фрол Максимович

Отец ребёнка: Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Васечкин Иван Максимович

Отец ребёнка: Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Васечкин Никифор Максимович

Отец ребёнка: Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Васечкин Алексей Максимович

Отец ребёнка: Максим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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