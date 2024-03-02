Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Рождение ребёнка
1741
Сын: Кирей Васильевич
Мать ребёнка: Анна Титовна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Васечкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Титовна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Максим Васильевич
Мать ребёнка: Анна Титовна
Смерть
Неизвестно