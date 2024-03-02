Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кирей Васильевич

Мать ребёнка: Анна Титовна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Васечкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Титовна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Максим Васильевич

Мать ребёнка: Анна Титовна

Смерть
Неизвестно
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