Карташев Лукиян Казак Кр. Полуденной Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташев Лукиян Казак Кр. Полуденной Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Карташев Петр Казак Кр.Полуденной Петров

Мать: Карташева Мелания Матвеева

Бракосочетание
02.02.1813

Жена: Карташева Анна Назаровна

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Малышева Домна Лукианова

Мать ребёнка: Карташева Анна Назаровна

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Выходцева Ульяна Лукьянова

Мать ребёнка: Карташева Анна Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташев Стефан Уряд. Г.Пп, Полковой Писарь Лукьянов

Мать ребёнка: Карташева Анна Назаровна

Смерть
Неизвестно
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