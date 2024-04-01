Карташев Лукиян Казак Кр. Полуденной Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
02.02.1813
Жена: Карташева Анна Назаровна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Малышева Домна Лукианова
Мать ребёнка: Карташева Анна Назаровна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Выходцева Ульяна Лукьянова
Мать ребёнка: Карташева Анна Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карташев Стефан Уряд. Г.Пп, Полковой Писарь Лукьянов
Мать ребёнка: Карташева Анна Назаровна
Смерть
Неизвестно