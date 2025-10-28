Фекла Васильева
женский, родилась Вычислено 1838
умерла Неизвестно
Супруги
Буртовский Иван ВасильевВычислено 1826 г.р.
Дети
(Буртовская) Анастасия Иванова26.12.1860 г.р.
Буртовский Дмитрий Иванов10.10.1863 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1860
Дочь: (Буртовская) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Буртовский Иван Васильев
Рождение ребёнка
10.10.1863
Сын: Буртовский Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Буртовский Иван Васильев
Рождение ребёнка
14.09.1866
Отец ребёнка: Буртовский Иван Васильев
Рождение ребёнка
15.10.1867
Сын: Буртовский Артемий Иванов
Отец ребёнка: Буртовский Иван Васильев
Рождение ребёнка
30.03.1879
Отец ребёнка: Буртовский Иван Васильев
Смерть
Неизвестно