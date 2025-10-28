Фекла Васильева Вычислено 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Фекла Васильева

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась Вычислено 1838

умерла Неизвестно

Супруги
Буртовский Иван ВасильевВычислено 1826 г.р.
Дети
(Буртовская) Анастасия Иванова26.12.1860 г.р.
Буртовский Дмитрий Иванов10.10.1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буртовский Иван Васильев

Рождение ребёнка
26.12.1860

Дочь: (Буртовская) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Буртовский Иван Васильев

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
10.10.1863

Сын: Буртовский Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Буртовский Иван Васильев

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
14.09.1866

Сын: Буртовский Сергей Иванов

Отец ребёнка: Буртовский Иван Васильев

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
15.10.1867

Сын: Буртовский Артемий Иванов

Отец ребёнка: Буртовский Иван Васильев

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
30.03.1879

Сын: Буртовский Егор Иванов

Отец ребёнка: Буртовский Иван Васильев

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Смерть
Неизвестно

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