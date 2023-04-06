Буртовский Егор Иванов
Место рождения
Дата рождения30.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1879
Отец: Буртовский Иван Васильев
Мать: Фекла Васильева
Бракосочетание
05.07.1906
Метрические книги Покровской церкви села Болонино Весьегонского у. Тверской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1907
Дочь: Агрипина Егорова
Мать ребёнка: Буртовская Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
21.11.1908
Дочь: Екатерина Егорова
Мать ребёнка: Буртовская Евдокия Петрова
Смерть
Неизвестно