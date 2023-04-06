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Буртовский Егор Иванов

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Место рождения

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1879

Отец: Буртовский Иван Васильев

Мать: Фекла Васильева

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.07.1906

Жена: Буртовская Евдокия Петрова

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Метрические книги Покровской церкви села Болонино Весьегонского у. Тверской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1907

Дочь: Агрипина Егорова

Мать ребёнка: Буртовская Евдокия Петрова

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.11.1908

Дочь: Екатерина Егорова

Мать ребёнка: Буртовская Евдокия Петрова

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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