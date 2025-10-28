Буртовский Иван Васильев Вычислено 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Буртовский Иван Васильев

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился Вычислено 1826

умер Неизвестно

Супруги
Фекла ВасильеваВычислено 1838 г.р.
Дети
(Буртовская) Анастасия Иванова26.12.1860 г.р.
Буртовский Дмитрий Иванов10.10.1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Васильева

Рождение ребёнка
26.12.1860

Дочь: (Буртовская) Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
10.10.1863

Сын: Буртовский Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
14.09.1866

Сын: Буртовский Сергей Иванов

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
15.10.1867

Сын: Буртовский Артемий Иванов

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
30.03.1879

Сын: Буртовский Егор Иванов

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Смерть
Неизвестно

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