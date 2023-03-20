Буртовский Дмитрий Иванов 10.10.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Буртовский Дмитрий Иванов

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 10.10.1863, Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

умер 24.04.1965, Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Отец
Буртовский Иван ВасильевВычислено 1826 г.р.
Мать
Фекла ВасильеваВычислено 1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1863

Отец: Буртовский Иван Васильев

Мать: Фекла Васильева

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Смерть
24.04.1965
Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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