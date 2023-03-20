Буртовский Дмитрий Иванов
мужской, родился 10.10.1863, Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
умер 24.04.1965, Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
ОтецБуртовский Иван ВасильевВычислено 1826 г.р.
МатьФекла ВасильеваВычислено 1838 г.р.
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Рождение
10.10.1863
Отец: Буртовский Иван Васильев
Мать: Фекла Васильева
Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.04.1965
Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область