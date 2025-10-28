Буртовская (Колосова) Евдокия Петрова
женский, родилась 1885, Черницино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
умерла Неизвестно
ОтецКолосов Петр СЕргеевНеизвестно г.р.
Супруги
Буртовский Егор Иванов30.03.1879 г.р.
Дети
(Буртовская) Агрипина Егорова05.06.1907 г.р.
(Буртовская) Екатерина Егорова21.11.1908 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Колосов Петр СЕргеев
Мать: не указана
Черницино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Черницино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.07.1906
Рождение ребёнка
05.06.1907
Дочь: (Буртовская) Агрипина Егорова
Отец ребёнка: Буртовский Егор Иванов
Рождение ребёнка
21.11.1908
Дочь: (Буртовская) Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Буртовский Егор Иванов
Рождение ребёнка
16.05.1911
Отец ребёнка: Буртовский Егор Иванов
Рождение ребёнка
06.09.1918
Дочь: Буртовская Анна Егоровна
Отец ребёнка: Буртовский Егор Иванов
Рождение ребёнка
20.01.1921
Отец ребёнка: Буртовский Егор Иванов
Смерть
Неизвестно