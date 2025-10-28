Буртовская (Колосова) Евдокия Петрова 1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Буртовская (Колосова) Евдокия Петрова

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 1885, Черницино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

умерла Неизвестно

Отец
Колосов Петр СЕргеевНеизвестно г.р.
Супруги
Буртовский Егор Иванов30.03.1879 г.р.
Дети
(Буртовская) Агрипина Егорова05.06.1907 г.р.
(Буртовская) Екатерина Егорова21.11.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Колосов Петр СЕргеев

Мать: не указана

Черницино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Место жительства
Неизвестно
Черницино, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Бракосочетание
05.07.1906

Муж: Буртовский Егор Иванов

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Метрические книги Покровской церкви села Болонино Весьегонского у. Тверской губ.

Рождение ребёнка
05.06.1907

Дочь: (Буртовская) Агрипина Егорова

Отец ребёнка: Буртовский Егор Иванов

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
21.11.1908

Дочь: (Буртовская) Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Буртовский Егор Иванов

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
16.05.1911

Сын: Буртовский Петр Егорович

Отец ребёнка: Буртовский Егор Иванов

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
06.09.1918

Дочь: Буртовская Анна Егоровна

Отец ребёнка: Буртовский Егор Иванов

Рождение ребёнка
20.01.1921

Сын: Буртовский Иван Егорович

Отец ребёнка: Буртовский Егор Иванов

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Смерть
Неизвестно

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