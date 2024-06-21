Прокоп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова (Ерепова) Тарук Прокопьевна
Мать ребёнка: (Ерепова) Ямуха Яхутовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ерепова) Кетерне Прокопьевна
Мать ребёнка: (Ерепова) Ямуха Яхутовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерепов Андрей Прокопьевич
Мать ребёнка: (Ерепова) Ямуха Яхутовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерепов Алексей Прокопьевич
Мать ребёнка: (Ерепова) Ямуха Яхутовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Ерепова) Ямуха Яхутовна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: (Ерепова) Ямуха Яхутовна