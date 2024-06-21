(Ерепова) Ямуха Яхутовна 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Ерепова) Ямуха Яхутовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Ерепов Яхут

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова (Ерепова) Тарук Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокоп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ерепова) Кетерне Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокоп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерепов Андрей Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокоп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерепов Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокоп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокоп

Рождение ребёнка
1860

Сын: Ерепов Егор Прокопьевич

Отец ребёнка: Прокоп

Смерть
Неизвестно

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