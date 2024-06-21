(Ерепова) Ямуха Яхутовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Ерепов Яхут
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова (Ерепова) Тарук Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокоп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ерепова) Кетерне Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокоп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерепов Андрей Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокоп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерепов Алексей Прокопьевич
Отец ребёнка: Прокоп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокоп
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Прокоп
Смерть
Неизвестно