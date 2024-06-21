Ерепов Егор Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Прокоп
Мать: (Ерепова) Ямуха Яхутовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Илюткино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерепова Анна
Смерть
Неизвестно