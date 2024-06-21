(Ерепова) Кетерне Прокопьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Ерепова) Кетерне Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1840 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокоп

Мать: (Ерепова) Ямуха Яхутовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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