Косолапов Анатолий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1939
Дата смерти11.04.1987
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1939
Отец: Косолапов Константин
Мать: Косолапова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1955
Сын: Косолапов Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Косолапова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
17.12.1961
Дочь: Коткова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Косолапова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
07.07.1972
Сын: Косолапов Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Косолапова Нина Михайловна
Смерть
11.04.1987