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Косолапов Анатолий Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1939

Дата смерти

11.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1939

Отец: Косолапов Константин

Мать: Косолапова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косолапова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
22.08.1955

Сын: Косолапов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Косолапова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
17.12.1961

Дочь: Коткова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Косолапова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
07.07.1972

Сын: Косолапов Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Косолапова Нина Михайловна

Смерть
11.04.1987

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