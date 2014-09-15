Коткова Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1961
Дата смерти15.09.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1984
Дочь: Гербель Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Котков Александр Борисович
Рождение ребёнка
02.02.1987
Дочь: Смолькина Юлия Александровна
Отец ребёнка: Котков Александр Борисович
Смерть
15.09.2014