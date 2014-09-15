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Коткова Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1961

Дата смерти

15.09.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1961

Отец: Косолапов Анатолий Константинович

Мать: Косолапова Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котков Александр Борисович

Рождение ребёнка
06.12.1984

Дочь: Гербель Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Котков Александр Борисович

Рождение ребёнка
02.02.1987

Дочь: Смолькина Юлия Александровна

Отец ребёнка: Котков Александр Борисович

Смерть
15.09.2014

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