Косолапова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Косолапов Константин

Рождение ребёнка
12.08.1939

Сын: Косолапов Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Косолапов Константин

Смерть
Неизвестно

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