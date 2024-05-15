Косолапова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Косолапов Константин
Рождение ребёнка
12.08.1939
Сын: Косолапов Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Косолапов Константин
Смерть
Неизвестно