Косолапов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Косолапова Евдокия
Рождение ребёнка
12.08.1939
Сын: Косолапов Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Косолапова Евдокия
Смерть
Неизвестно