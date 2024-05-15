Косолапов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосолапов Константин

Косолапов Константин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Косолапова Евдокия

Рождение ребёнка
12.08.1939

Сын: Косолапов Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Косолапова Евдокия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.