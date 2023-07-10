Жуков Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.12.1902
Дата смерти25.06.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1902
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова (Панова) Татьяна Ивановна
Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова (Панова) Татьяна Ивановна
Смерть
25.06.1962