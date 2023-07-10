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Жуков Михаил Васильевич

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

21.12.1902

Дата смерти

25.06.1962

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1902

Отец: Жуков Василий Николаевич

Мать: Жукова (Карманова) Елена Ивановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова (Панова) Татьяна Ивановна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова (Панова) Татьяна Ивановна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Смерть
25.06.1962
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

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