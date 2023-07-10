Жукова (Панова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Панова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

28.11.1914

Дата смерти

15.08.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Михаил Васильевич

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Михаил Васильевич

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Смерть
15.08.1992
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область

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