Жукова (Панова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.11.1914
Дата смерти15.08.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Михаил Васильевич
Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Михаил Васильевич
Смерть
15.08.1992