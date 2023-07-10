Жукова (Карманова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1870
Дата смерти04.01.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1870
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1888
Рождение ребёнка
19.11.1888
Сын: Жуков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
05.02.1890
Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
29.01.1891
Дочь: Корнилович (Жукова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Жукова (Жукова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Жукова (Жукова) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.1899
Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
24.06.1901
Дочь: Ильинская (Жукова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
21.12.1902
Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
06.08.1907
Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич
Смерть
04.01.1941