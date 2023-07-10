Жукова (Карманова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Карманова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1870

Дата смерти

04.01.1941

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1870

Отец: Карманов Иван Арсениевич

Мать: Карманова (Крестешникова) Александра Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1888

Муж: Жуков Василий Николаевич

Рождение ребёнка
19.11.1888

Сын: Жуков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
05.02.1890

Сын: Жуков Арсений Васильевич

Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
29.01.1891

Дочь: Корнилович (Жукова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Жукова (Жукова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Жукова (Жукова) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1899

Сын: Жуков Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1901

Дочь: Ильинская (Жукова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
21.12.1902

Сын: Жуков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
06.08.1907

Сын: Жуков Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Жуков Василий Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
04.01.1941
Тверь, город Тверь, Тверская область

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