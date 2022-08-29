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Конашенков Петр Григорьевич

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Место рождения

Новая Рудня, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.01.1904

Дата смерти

24.10.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1904

Отец: Конашенков Григорий

Мать: не указана

Новая Рудня, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конашенкова Татьяна Сидоровна

Смерть
24.10.1945
Николо-Павловское, Горноуральский, Свердловская область
http://historyntagil.ru/history/tagil_labirint_2018_11_11.htm Умер от ран в ЭГ № 1714 раньше село называлось Шайтанки Скорее всего захоронен в Мемориальном комплексе

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