Конашенков Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения09.01.1904
Дата смерти24.10.1945
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1904
Отец: Конашенков Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1945
Николо-Павловское, Горноуральский, Свердловская область
http://historyntagil.ru/history/tagil_labirint_2018_11_11.htm Умер от ран в ЭГ № 1714 раньше село называлось Шайтанки Скорее всего захоронен в Мемориальном комплексе