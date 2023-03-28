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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1822Павловская Шайтанка, дер.при рч. Шайтанке.168163101010940Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
351. Николаевское (Павловская, Шайтанка), село бывшее владельческое, при речке Шайтанке, дворов 378, жителей 2498, волостное правление (уездный город 166 в.), церковь пра Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Павловское78228903698194020523992[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Николае-Павловское (Шайтанка)л на р. Шайтанке, церк., зем. шк., церк.-прих. шк., вол. правл., земск. станц., фельдш. пун., станц. железн. дор.Николае-Павловское общество86821592165Бывшие помещичьиПравославныеРусские166—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
8. Николопавловское (-ский зав., Шайтанка), с.1037219824404638русские4638—— Н. Павловск. речка17ст. Монзино3171733тракт. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37674Николо-Павловскоесело57°47'с.ш.60°04'в.д.O-41-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65717000371с Николо-Павловскоесело