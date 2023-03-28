село Николо-Павловское, Горноуральский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Николо-Павловское

Горноуральский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1822Павловская Шайтанка, дер.при рч. Шайтанке.168163101010940Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Николае-Павловская волость
351. Николаевское (Павловская, Шайтанка), село бывшее владельческое, при речке Шайтанке, дворов 378, жителей 2498, волостное правление (уездный город 166 в.), церковь пра Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Николае-Павловская волость
село Павловское78228903698194020523992[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Николае-Павловская волость
1) с. Николае-Павловское (Шайтанка)л на р. Шайтанке, церк., зем. шк., церк.-прих. шк., вол. правл., земск. станц., фельдш. пун., станц. железн. дор.Николае-Павловское общество86821592165Бывшие помещичьиПравославныеРусские166

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Тагильский район , Николопавловский сельсовет
8. Николопавловское (-ский зав., Шайтанка), с.1037219824404638русские4638Н. Павловск. речка17ст. Монзино3171733тракт. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Пригородный район
37674Николо-Павловскоесело57°47'с.ш.60°04'в.д.O-41-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Горноуральский
65717000371с Николо-Павловскоесело

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