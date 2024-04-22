- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9951Рудня новая, с. вл.при рч. Духовой.422252268282Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
488. Новая Рудня, село бывшее владельческое, при речке Безымянке, дворов 86, жителей 585, волостное правление (уездный город в 53 верстах), церковь православная, школа, в Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
415Новая Рудня 1-яСело5563278277Церковь, волостное правление, сельская школа и ярмарки: 9 мая, 8 ноября, 6 декабря и 8 июля.
416Новая Рудня 2-яУсадьба церковно-служителя5551174172Часовня.
417Новая РудняВладельческая усадьба55599
418Новая РудняХутор552—2
419Новая РудняДеревня55242Мелочная лавка.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Новая-Рудня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178038Новая Руднядеревня54°13'00"32°21'00"N-36-065
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66652480151д Новая Руднядеревня