деревня Новая Рудня, деревня Новая Рудня, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Новая Рудня

Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Смоленской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
9951Рудня новая, с. вл.при рч. Духовой.422252268282Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Ново-Руднянская волость
488. Новая Рудня, село бывшее владельческое, при речке Безымянке, дворов 86, жителей 585, волостное правление (уездный город в 53 верстах), церковь православная, школа, в Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Ново-Руднянская волость
415Новая Рудня 1-яСело5563278277Церковь, волостное правление, сельская школа и ярмарки: 9 мая, 8 ноября, 6 декабря и 8 июля.
416Новая Рудня 2-яУсадьба церковно-служителя5551174172Часовня.
417Новая РудняВладельческая усадьба55599
418Новая РудняХутор5522
419Новая РудняДеревня55242Мелочная лавка.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Ново-Руднянская волость
село Новая-Рудня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Хиславичский район
178038Новая Руднядеревня54°13'00"32°21'00"N-36-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Хиславичский муниципальный район, Череповское сельское поселение
66652480151д Новая Руднядеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close