Конашенков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конашенков Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1904

Сын: Конашенков Петр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Новая Рудня, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Конашенков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Новая Рудня, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Конашенков Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Новая Рудня, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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