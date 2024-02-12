Козлова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1947 г.р.
1950 г.р.
1952 г.р.
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Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Козлов Владимир

Отец ребёнка: Козлов Николай

Рождение ребёнка
1950

Сын: Козлов Николай

Отец ребёнка: Козлов Николай

Рождение ребёнка
02.03.1952

Сын: Козлов Александр Iii

Отец ребёнка: Козлов Николай

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Николай

Ляпуново Сараевского рн Рязанской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Николай

Смерть
Неизвестно
г Рязань
Причина смерти: Сахарный диабет
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