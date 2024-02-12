Козлов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Козлов Николай

Мать: Козлова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Олег

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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