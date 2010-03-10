Козлов Александр Iii
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1952
Дата смерти10.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1952
Отец: Козлов Николай
Мать: Козлова Анна
Рождение ребёнка
08.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г Москва
Рождение ребёнка
04.02.1981
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.03.2010
г Москва
Причина смерти: онкология