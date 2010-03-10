Козлов Александр Iii — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Александр Iii

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1952

Дата смерти

10.03.2010

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1981 г.р.

Добавил:

вг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1952

Отец: Козлов Николай

Мать: Козлова Анна

Рождение ребёнка
08.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г Москва
Рождение ребёнка
04.02.1981

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.03.2010
г Москва
Причина смерти: онкология
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